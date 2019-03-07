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Police siren lights light bar squad car
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A restaurant was struck by a car early Thursday morning on Madison's East Side, with the driver ticketed for alleged drunken driving.

The crash was reported at about 3:30 a.m. at Arby's, 4002 E. Washington Ave., Madison police said.

The unidentified 26-year-old Madison man driving the car was not injured.

The preliminary investigation showed the vehicle was eastbound on Portage Road, heading toward East Washington Avenue, when the vehicle failed to stay on a curve and crashed into the building, which was unoccupied at the time.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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