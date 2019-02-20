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An 82-year-old crossing guard pushed two girls out of the way before being hit by an SUV, Peshtigo police reported, according to WBAY.com.

Peshtigo Police Chief Rick Badgley said the SUV driver who hit crossing guard Gail Bantes was cited and told police that glare from the sun prevented her from seeing people in the crosswalk.

Another volunteer has taken Bantes' place while she recovers in the hospital, WBAY reported.

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