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A man accused of mugging a woman Feb. 10 in Downtown Madison was arrested March 8 after police identified him using surveillance camera video footage.

Deonte Thomas, 32, no permanent address, was charged with robbery by use of force and felony bail jumping on Tuesday, according to online court records.

He allegedly mugged a 58-year-old Madison woman while she was walking in the 300 block of West Dayton Street on Feb. 10, taking her purse then running off.

"A Central District detective was able to utilize surveillance cameras, including images captured by City of Madison cameras, to follow the suspect both before and after the robbery," said police spokesman Joel DeSpain.

"In doing so, the investigator recovered visual evidence from which he was able to identify the suspect."

Thomas' preliminary hearing is set for March 19 in Dane County Circuit Court.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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