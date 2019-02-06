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Police siren lights light bar squad car
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A woman wearing a mask and holding a handgun robbed or tried to rob four businesses on East Washington Avenue Tuesday night and early Wednesday morning, with nobody hurt in the robberies.

The first robbery was reported at about 6:40 p.m. at Tobacco Deals, 2809 E. Washington Ave., and the last was reported at about 2:30 a.m. at Walgreens, 3710 E. Washington Ave., Madison police said.

The second and third attempted robberies happened at the BP gas station, 735 E. Washington Ave., and the Mobil gas station, 3019 E. Washington Ave.

The suspect took a carton of cigarettes and some cash from the clerk in the Tobacco Deals robbery, and cigarettes and cash in the Walgreens robbery.

The suspect is a white female 5 feet, 6 inches to 5 feet, 8 inches tall, 260 pounds, red hair, wearing dark clothing, a scarf, and a baseball cap with New York on the front.

Anyone with information about the robberies is asked to call Crime Stoppers, 266-6014.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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