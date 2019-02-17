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A man robbed a West Side gas station with a rifle Saturday night, Madison police said. 

The suspect entered the Capitol Petro station at 6702 Mineral Point Road at about 7:15 p.m. with a short-barreled rifle and demanded money from an employee, said Madison police Lt. Scott Kleinfeldt. 

He said the suspect then left the store with an undisclosed amount of money. 

Anyone with information can call the Madison Area Crime Stoppers at 608-266-6014. 

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Chris Aadland is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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