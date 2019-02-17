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Madison police car

A man was robbed early Sunday morning on Madison's South Side. 

 STEVE APPS, STATE JOURNAL ARCHIVES

A man robbed another man at gunpoint early Sunday morning on the South Side, Madison police said. 

The suspect came from behind the victim at about 1:45 a.m. on the 300 block of Kent Lane and demanded his wallet while pointing a handgun at him, said Madison police Sgt. Ryan Gibson. 

The victim kept his walled but gave the suspect a small amount of cash before the suspect fled through an apartment complex. 

The victim wasn't injured, Gibson said, adding that the suspect made a comment about a female the victim knew. 

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Chris Aadland is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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