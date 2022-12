Man leaves domestic dispute in stolen U-Haul vehicle, woman chases in vehicle and they crash, Madison police say

A man left a domestic dispute in a stolen U-Haul vehicle, the woman involved chased him in her vehicle and they crashed in an incident Thursday on the North Side, Madison police reported.

The man, Jacob R. Hommen, 31, was arrested on tentative charges of second-degree reckless endangering safety, operating a motor vehicle without owner’s consent, and several counts of bail jumping, police spokesperson Stephanie Fryer said in a statement.

The incident happened in the area of Northport Drive and Knutson Drive around 2:30 p.m. Thursday, Fryer said.

After the crash, Hommen ended up at a nearby home and eventually came out peacefully, Fryer said.

No injuries were reported.

