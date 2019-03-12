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A Madison man was arrested Monday for allegedly selling drugs to known addicts at a local rehabilitation facility.

Jerry Anderson, 51, was taken into custody by officers on the Dane County Narcotics Task Force at about 10:30 a.m. Monday, after he was pulled over on Badger Road, Madison police said.

"Members of the task force developed information that he was peddling cocaine and heroin and targeting sales to known addicts at the local rehab facility," said police spokesman Joel DeSpain.

Anderson was tentatively charged with possession of cocaine with intent to deliver.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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