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A Madison man pulled over on a traffic stop Tuesday night was arrested for his alleged sixth operating while intoxicated offense.

Lorenzo Forman, 50, was taken to the Dane County Jail following his arrest at about 7:20 p.m. on Buckeye Road near Stoughton Road, the Sheriff's Office said.

After getting arrested, Forman was taken to the hospital so an evidentiary blood sample could be obtained.

Forman also was ticketed for operating after revocation and having no insurance.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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