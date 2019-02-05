Try 1 month for 99¢

A Madison man stopped by police Monday morning was arrested for his alleged sixth operating while intoxicated offense.

Jesse Parish, 42, was taken into custody by a State Patrol trooper at about 10 a.m. on Reiner Road at Nelson Road.

After field sobriety tests were conducted, Parish was taken to the Dane County Jail.

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags

Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

Comments disabled.