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Police siren lights light bar squad car
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The clerk of a South Side liquor store was battered by two armed men Tuesday night, the robbers taking cash and merchandise in the robbery.

The robbery happened at about 9 p.m. at West Badger Liquor Store, 714 W. Badger Road, Madison police said.

The two black males entered the store and demanded cash from the clerk.

"The suspects battered the clerk prior to leaving with an undisclosed amount of cash, and store merchandise," said police spokesman Joel DeSpain.

No description of the suspects was given.

The clerk was not seriously injured.

Anyone with information about the robbery is asked to call the police or Crime Stoppers, 266-6014.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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