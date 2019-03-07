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A driver stopped for erratic driving in Janesville early Wednesday morning was arrested for an alleged seventh operating while intoxicated offense.

Mark Matteson, 53, Janesville, was taken to the Rock County Jail for the felony offense as well as possession of drug paraphernalia and operating while suspended, Janesville police said.

Matteson was stopped in the West Court Street and South Chatham Street area around 3 a.m.

Police said he displayed signs of recent drug use, and he showed impairment during standardized field sobriety testing.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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