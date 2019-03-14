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Berlin police squad car tight crop
Berlin Police Department

A Green Lake man was arrested Wednesday after he allegedly pulled a handgun from a pocket and hit another man in the head with the gun during a road rage incident in Berlin.

The 64-year-old Green Lake man and the other motorist got into a fight at about 8:45 a.m. at the intersection of Mound Street and Franklin Street, Berlin police said.

"During the physical altercation between the motorists in the roadway, the 64-year-old man pulled a 9mm pistol from his pocket and threatened the other motorist," said Police Chief Dennis Plantz.

The threatened motorist told police he started to walk away when he was struck in the back of the head with the pistol.

The suspect was taken into custody without incident.

"It is unfortunate that an incident such as this had to take place, but it should serve as a stern reminder that these types of incidents can have unimaginable consequences," Plantz said.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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