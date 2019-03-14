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Robert Zapata, 54, was taken to the Rock County Jail following the crash that occurred shortly after midnight Thursday morning on Highway 213 near West Lang Road, just north of Orfordville, the Sheriff's Office said.

The investigation showed Zapata was driving north when his van hit the branch that broke off a tree and pulled down power lines with the pole breaking off.

"The power lines were down across the road, so traffic was diverted until the scene was cleared about 1:45 a.m.," said Sgt. Pete Falk.

Zapata was not injured but deputies believed he was under the influence of alcohol, so field sobriety tests were given and he was arrested.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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