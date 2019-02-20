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A check cashing store on Madison's South Side was robbed at gunpoint Wednesday morning, with nobody hurt in the robbery.

It happened shortly before 7 a.m. at PLS Check Cashing, 1907 S. Park St., Madison police said.

Two masked men, at least one who had a gun, robbed the store.

"The intruders took off with the store's money, and appeared to have fled to a getaway car parked nearby," said police spokesman Joel DeSpain.

No description of the suspects was given.

Anyone with information about the robbery is asked to call Crime Stoppers, 266-6014.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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