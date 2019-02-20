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A teacher at Beloit Memorial High School was arrested Tuesday for alleged sexual assault of a child.

Scott Abbott, 53, Rockford, Ill., was tentatively charged with sexual assault of a child by a school staff person. He was arrested by Beloit police.

The incident apparently involved inappropriate touching.

"The school district of Beloit and Beloit Memorial High School are fully cooperating with the investigation," said Sarah Millard, spokeswoman for the city of Beloit.

It wasn't disclosed when or where the alleged sexual assault took place.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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