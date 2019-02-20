...WINTRY MIX TODAY...
.FREEZING DRIZZLE AND A LITTLE FREEZING RAIN WAS REPORTED ACROSS
MUCH OF FAR SOUTHERN AND SOUTHEAST WISCONSIN AT MID DAY. THIS
FREEZING PRECIPITATION MIXES WITH OR CHANGES OVER TO ALL SNOW
NORTH AND WEST OF MADISON AND MILWAUKEE. LOOK FOR THE
PRECIPITATION TO DIMINISH FROM SOUTH TO NORTH BY MID TO LATE
AFTERNOON.
TEMPERATURES WILL CLIMB INTO THE LOWER AND MID 30S TODAY, SO MOST
MAJOR ROADS WILL RESPOND TO THE USUAL TREATMENTS. ADDITIONALLY,
DESPITE THE CLOUDS, MID TO LATE FEBRUARY SUNSHINE WILL HELP TO
MELT SOME OF THE ACCUMULATIONS ON THE ROAD SURFACE. HOWEVER, MORE
SECONDARY ROADS, SHADED AREAS, SIDEWALKS AND UNTREATED SURFACES
WILL BECOME VERY SLIPPERY, SO BE CAREFUL IF OUT AND ABOUT TODAY
INTO THIS EVENING.
STRONG EASTERLY WINDS WILL CAUSE DRIFTING SNOW WHERE IT REMAINS
DRY ENOUGH TO BLOW AROUND. NORTH/SOUTH ROADS WILL SEE THE MOST
IMPACT FROM THE DRIFTING.
ANY ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS WILL RANGE FROM ZERO DOWN
TOWARD RACINE AND KENOSHA, TO ANOTHER INCH OR SO TOWARD THE
WISCONSIN DELLS.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...A MIXTURE OF FREEZING DRIZZLE AND SNOW. THE BEST CHANCE
FOR FREEZING PRECIPITATION WILL BE SOUTH AND EAST OF MADISON.
ADDITIONAL SNOW ACCUMULATION WILL BE AROUND 1 TO 2 INCHES, WITH
THE HIGHER AMOUNTS WEST AND NORTH OF MADISON, MUCH LOWER TO THE
SOUTH.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST WISCONSIN.
* WHEN...UNTIL 6 PM THIS EVENING.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS WILL IMPACT THE MORNING COMMUTE AND
POSSIBLY THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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