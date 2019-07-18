Medical Examiner
AMBER ARNOLD, STATE JOURNAL

A man killed in a rollover crash Tuesday morning along Interstate 39/90 near Edgerton has been identified as Masen Crotty, 20, Janesville.

Crotty was pronounced dead at the scene of the crash that happened at about 9 a.m. on the northbound side of the highway in the town of Milton.

The Rock County Medical Examiner's Office said preliminary results of a forensic autopsy done at the Dane County Medical Examiner's Office confirmed Crotty died from injuries sustained in the crash.

The death remains under investigation by the State Patrol and the Medical Examiner's Office.

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