...HEAVY RAIN EXPECTED ACROSS SOUTHERN WISCONSIN...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN AND SOUTHEAST WISCONSIN,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN,
DANE, GREEN, IOWA, LAFAYETTE, AND ROCK. IN SOUTHEAST
WISCONSIN, JEFFERSON, KENOSHA, MILWAUKEE, RACINE, WALWORTH,
AND WAUKESHA.
* THROUGH LATE TONIGHT
* POTENTIAL FOR TRAINING SHOWERS AND STORMS WITH HIGH RAIN RATES
PRODUCING RAINFALL FROM 1 TO 3 INCHES, WITH LOCALLY HIGHER
AMOUNTS POSSIBLE.
* SOME ROADWAYS MAY BECOME FLOODED AND POTENTIALLY HAZARDOUS FOR
TRAVEL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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