Michigan St Michigan Hockey

Referees are now allowed to consult video replays when considering ejection penalties throughout the season, not just in the postseason. 

There are a few new or changed rules in college hockey this season, but the one that will apply to just about every game expands the maximum number of skaters allowed per team by one, to 19.

That will give teams the flexibility to dress a seventh defenseman or 13th forward in case of injury, ejection or just to be able to use players more for special teams situations.

Other changes crack down on slashing, on playing the puck with the hands and on line changes before the player who's being replaced is within 5 feet of the bench. Referees also will be allowed to consult video replays when considering ejection penalties throughout the season, not just in the postseason.

Subscribe to Breaking News

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.
0
0
0
0
0