...PATCHY DENSE FOG EARLY THIS MORNING...
LOW CLOUDS AND FOG HAVE SURGED NORTHWARD FROM NORTHERN ILLINOIS
INTO PARTS OF FAR SOUTH CENTRAL WISCONSIN EARLY THIS MORNING. THE
FOG IS DENSE IN SPOTS AND REDUCING THE VISIBILITY TO ONE QUARTER
MILE OR LESS. THE DENSE FOG WILL BE AFFECTING THE MONROE AREA, AND
MAY PUSH INTO THE JANESVILLE, NEW GLARUS, DARLINGTON, EDGERTON AND
MADISON AREAS THROUGH 8 AM CDT THIS MORNING.
EARLY MORNING MOTORISTS IN THESE AREAS SHOULD BE PREPARED FOR
RAPIDLY CHANGING VISIBILITIES DUE TO THE DENSE FOG. THE DENSE FOG
SHOULD BEGIN TO THIN AFTER 8 OR 9 AM THIS MORNING.