Melvin Gordon - Chargers

Playing in his fourth game since ending his holdout, Chargers running back Melvin Gordon had one of his better showings of the season as Los Angeles edged the Chicago Bears 17-16 on Sunday at Soldier Field.

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Gordon scored his first touchdown of the season, while totaling 31 rushing yards on eight carries as Los Angeles improved to 3-5. He also caught 2 of 3 passes thrown his way for 3 yards. 

In his four appearances this season, Gordon has ran the ball 44 times for 112 yards (2.5 per carry), while also catching 11 passes for 37 yards (3.4 per catch). 

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