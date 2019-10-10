...SUB FREEZING TEMPERATURES POSSIBLE FRIDAY NIGHT...
...FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE FRIDAY NIGHT THROUGH SATURDAY
MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS ISSUED A
FREEZE WATCH...WHICH IS IN EFFECT FROM LATE FRIDAY NIGHT THROUGH
SATURDAY MORNING.
* TIMING...2 AM TO 9 AM LATER FRIDAY NIGHT INTO SATURDAY MORNING.
* TEMPERATURE...LOWS OF 28 TO 31 DEGREES.
* IMPACTS...THESE TEMPERATURES ALONG WITH WINDS OF 10 TO 15 MPH
COULD KILL CROPS AND OTHER SENSITIVE VEGETATION.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FREEZE WATCH MEANS SUB-FREEZING TEMPERATURES ARE POSSIBLE.
THESE CONDITIONS COULD KILL CROPS AND OTHER SENSITIVE VEGETATION.
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