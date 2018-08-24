THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS EXTENDED THE
* FLOOD WARNING FOR...
A DAM FLOODGATE RELEASE IN...
NORTHEASTERN DANE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
* UNTIL 430 PM CDT SUNDAY.
AT 3:30 PM CDT, MADISON CITY OFFICIALS CONTINUE TO REPORT MULTIPLE
ROAD CLOSURES IN THE VICINITY OF WHERE THE YAHARA RIVER CUTS THROUGH
THE ISTHMUS DUE TO FLOODING RESULTING FROM WATER BEING RELEASED FROM
LAKE MENDOTA VIA THE TENNEY DAM.
FLOOD WATERS ARE AFFECTING MADISON'S NEAR EAST SIDE ON THE ISTHMUS
EAST OF BLAIR STREET. MANY ROADS HAVE WATER ON THEM OR ARE CLOSED IN
THAT AREA INCLUDING EAST JOHNSON STREET. EAST WASHINGTON AVENUE HAS
LANE RESTRICTIONS DUE TO WATER ON THE PAVEMENT. PLEASE VISIT THE
CITY OF MADISON'S WEBSITE FOR ADDITIONAL INFORMATION.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE AROUND BARRICADES.
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