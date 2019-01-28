...WINTER STORM INTO TODAY...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...MODERATE TO HEAVY SNOW WILL CONTINUE TO MOVE EAST THROUGH
THE AREA EARLY THIS MORNING, WITH SNOWFALL RATES OF 1 INCH OR
MORE PER HOUR. LIGHT SNOW WITH BLOWING SNOW WILL THEN LINGER
THROUGH THE REST OF THE MORNING, BEFORE TAPERING OFF INTO THE
AFTERNOON. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 11 INCHES ARE
EXPECTED, LOWEST SOUTHWEST OF MADISON AND HIGHEST NORTH OF
MADISON.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN.
* WHEN...THROUGH 6 PM CST TODAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL WILL CONTINUE TO BE VERY DIFFICULT
TO IMPOSSIBLE INTO THIS MORNING. SIGNIFICANT IMPACTS TO THE
MORNING COMMUTE ARE EXPECTED. LINGERING IMPACTS TO THE EVENING
COMMUTE ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&