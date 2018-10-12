...FREEZING TEMPERATURES EXPECTED TONIGHT...
...FREEZE WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT SATURDAY...
THE FREEZE WARNING IS NOW IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT SATURDAY.
* TIMING...OVERNIGHT INTO SATURDAY MORNING.
* TEMPERATURE...FALLING INTO THE MIDDLE 20S TO AROUND 30.
* IMPACTS...ANY SENSITIVE PLANTS WILL BE DAMAGED OR KILLED IF
LEFT OUTDOORS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FREEZE WARNING MEANS SUB-FREEZING TEMPERATURES ARE IMMINENT OR
HIGHLY LIKELY. THESE CONDITIONS WILL KILL CROPS AND OTHER
SENSITIVE VEGETATION.
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Milwaukee Brewers' Christian Yelich hits a two-run home run during the third inning of Game 1 of the National League Divisional Series against the Colorado Rockies on Thursday, Oct. 4, 2018, in Milwaukee.