...HEAVY RAINFALL POSSIBLE TONIGHT...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SATURDAY
AFTERNOON...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN AND SOUTHEAST WISCONSIN,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN,
DANE, GREEN, IOWA, LAFAYETTE, AND ROCK. IN SOUTHEAST
WISCONSIN, JEFFERSON, KENOSHA, MILWAUKEE, RACINE, WALWORTH,
AND WAUKESHA.
* THROUGH SATURDAY AFTERNOON
* HEAVY RAINFALL OF 1 TO 2 INCHES IS LIKELY TONIGHT INTO EARLY
SATURDAY MORNING, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. THE
HEAVIEST RAIN IS MOST LIKELY TO OCCUR NEAR THE ILLINOIS STATE
LINE.
* HEAVY RAINFALL ON TOP OF ALREADY SATURATED SOIL WILL BRING THE
POTENTIAL FOR FLASH FLOODING IN THESE AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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