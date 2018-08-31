...POTENTIAL FOR FLASH FLOODING TONIGHT INTO SATURDAY...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SATURDAY EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF EAST CENTRAL WISCONSIN, SOUTH CENTRAL WISCONSIN,
AND SOUTHEAST WISCONSIN, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN
EAST CENTRAL WISCONSIN, FOND DU LAC AND SHEBOYGAN. IN SOUTH
CENTRAL WISCONSIN, COLUMBIA, DANE, GREEN LAKE, IOWA,
MARQUETTE, AND SAUK. IN SOUTHEAST WISCONSIN, DODGE, JEFFERSON,
OZAUKEE, AND WASHINGTON.
* THROUGH SATURDAY EVENING
* HEAVY RAINFALL OF AROUND 1 INCH WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS
MAY FALL IN A ONE TO THREE HOUR TIME PERIOD. THIS COULD RESULT
IN AREAS OF FLASH FLOODING.
* THE ADDITIONAL RAINFALL WILL FALL ON AREAS THAT HAVE RECENTLY
HAD RIVER FLOODING AND LINGERING LOCALIZED URBAN AND RURAL
FLOODING. THESE WET CONDITIONS WILL RESULT IN A FASTER RESPONSE
TO HEAVY RAINFALL, AND QUICKER DEVELOPMENT OF FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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