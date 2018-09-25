THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
388 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
PORT WASHINGTON TO NORTH POINT LIGHT WI
NORTH POINT LIGHT TO WIND POINT WI
WIND POINT WI TO WINTHROP HARBOR IL DODGE
WASHINGTON OZAUKEE DANE
JEFFERSON WAUKESHA MILWAUKEE
LAFAYETTE GREEN ROCK
WALWORTH RACINE KENOSHA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BEAVER DAM, BELMONT, BELOIT,
BENTON, BLANCHARDVILLE, BRODHEAD, BROOKFIELD, CEDARBURG, CUDAHY,
DARLINGTON, DELAVAN, EAST TROY, ELKHORN, FORT ATKINSON, FRANKLIN,
GERMANTOWN, GRAFTON, GREENFIELD, HARTFORD, JANESVILLE, JEFFERSON,
KENOSHA, LAKE GENEVA, MADISON, MAYVILLE, MENOMONEE FALLS, MEQUON,
MONROE, MUSKEGO, NEW BERLIN, OAK CREEK, RACINE, SHULLSBURG,
SOUTH MILWAUKEE, WATERTOWN, WAUKESHA, WAUPUN, WAUWATOSA,
WEST ALLIS, WEST BEND, AND WHITEWATER.