Dirk Nowitzki

Dallas's Dirk Nowitzki is entering his 21st, and likely final, season in the NBA. 

This will be the 21st and possibly final season for Dallas’ Dirk Nowitzki, and two guys he faced in the 2006 and 2011 NBA Finals against Miami are among those who are going into a season for the last time.

Dwyane Wade said earlier this month this is his “last dance,” and Heat forward Udonis Haslem made the announcement Monday that his 16th season is his finale.

AP Sports Writer Howard Fendrich in Washington contributed to this report.

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