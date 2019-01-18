Isaiah Livers

Michigan forward Isaiah Livers is shooting 45.8 percent from 3-point range this season while averaging 8.0 points a game. 
No.  Name  Ht.  Year  PPG  
Isaiah Livers  6-7 So. 8.0 
55 Eli Brooks  6-1 So. 3.5 

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