A.J. TURNER

Northwestern forward A.J. Turner is averaging 8.3 points, 2.9 assists and 2.6 rebounds a game as a junior. 
No.  Name  Ht.   Year  PPG  
35 Aaron Falzon  6-8 Jr. 4.3 
10 Miller Kopp  6-7 Fr. 4.2
Ryan Greer  6-2 Fr. 1.6 
25 A.J. Turner  6-7  Jr. 8.3 

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