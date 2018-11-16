Houston Baptist Michigan St Basketball

Houston Baptist junior guard Jalon Gates is averaging 9.0 points per game this season. 
No.  Name  Ht.  Year  PPG  
22 Jalon Gates  6-0 Jr.  9.0 
32 Benjamin Uloko  6-7 Fr. 7.5 
Jackson Stent  6-8 Jr. 5.0 
Stephen O'Suji  6-0 Sr. 5.0 
13 Qon Murphy 6-5 Fr. 0.5 

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