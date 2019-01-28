Nana Akenten

Nebraska's Nana Akenten is averaging 4.7 points a game this season. 
No.  Name  Ht.  Year  PPG  
25 Nana Akenten  6-6 So. 4.7 
45 Brady Heiman  6-11 Fr. 2.6 

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