Brevin Pritzl

Wisconsin guard Brevin Pritzl dives over forward Nate Reuvers and Illinois guard Da'Monte Williams for a loose ball during the second half of the Badgers' win over the Fighting Illini on Jan. 23 in Champaign, Ill.
No.  Name  Ht.  Year  PPG  
23 Kobe King  6-4 Fr.  4.8 
Brevin Pritzl  6-3 Jr.  4.5 
Aleem Ford  6-8 So.  3.1 
15 Charlie Thomas  6-8 Sr.  2.1

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