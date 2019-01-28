...SNOW CONTINUES FOR MUCH OF SOUTHERN WISCONSIN...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...SNOW. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO ONE TO TWO
INCHES.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN.
* WHEN...UNTIL 6 PM CST THIS EVENING.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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