Brevin Pritzl

Wisconsin guard Brevin Pritzl shot 44.4 percent from 3-point range during the regular season on 2.3 attempts a game. 
No.  Name  Ht.  Year  PPG  
23 Kobe King  6-4 Fr.  4.1 
Brevin Pritzl  6-3 Jr.  5.2 
Aleem Ford  6-8 So.  3.0
15 Charlie Thomas  6-8 Sr.  1.6
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