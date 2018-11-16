Coppin St Wisconsin Basketball

Wisconsin guard Brevin Pritzl is averaging 8.0 points a game through the Badgers' first two contests. 
No.  Name Ht.  Year  PPG  
Brevin Pritzl  6-3 Jr. 8.0 
23 Kobe King 6-4 Fr. 5.0 
15 Charlie Thomas  6-8 Sr. 2.5 
12 Trevor Anderson  6-2 So. 0.0 
13 Tai Strickland  6-2 Fr. 1.0 

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