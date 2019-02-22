Brevin Pritzl

Wisconsin guard Brevin Pritzl is averaging 4.8 points while shooting 40.0 percent from long-range this season. 
No.  Name  Ht.  Year  PPG  
23 Kobe King  6-4 Fr.  4.2 
Brevin Pritzl  6-3 Jr.  4.8 
Aleem Ford  6-8 So.  2.7
15 Charlie Thomas  6-8 Sr.  1.9

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