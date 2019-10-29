Joe Schobert - Browns Patriots

While the Browns haven't lived up to rare preseason hype, linebacker Joe Schobert (above left) continued to make an impact as Cleveland fell to the New England Patriots 27-13 on Sunday at Gillette Stadium.

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Schobert had eight solo tackles and three assists as the Browns fell to 2-5 on the season. It was the fourth time this season that Schobert totaled double digits in tackles (11). 

In seven games this year, Schobert has racked up 51 solo tackles, 22 assists, one sack and a forced fumble. 

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