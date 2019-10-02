Badgers edge photo

The Golden Flashes lost to Arizona State and Auburn on the road by a combined score of 85-23. Both of those teams are ranked.

Kent State’s only winning seasons since 1987, when Glen Mason was the coach, came in 2001 (6-5 under David Pees) and 2012 (11-3 under Darrell Hazell). Last season was the 15th time during that span that Kent State has won two or fewer games.

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For UW, this non-conference finale serves as the appetizer in what figures to be a challenging month with a home game against Michigan State and trips to Illinois and Ohio State on the horizon.

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