Amir Coffey

Minnesota guard Amir Coffey, who had 21 points last month in a win over Wisconsin, is averaging 19.2 points a game in Big Ten play this season. 

Coach: Richard Pitino, 106-84 in his sixth season at Minnesota.

Player to watch: Junior swingman Amir Coffey is averaging 19.2 points in Big Ten games, which is third in the conference. Coffey scored a game-high 21 points in the first meeting with UW.

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