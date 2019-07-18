Sizzling temperatures will greet the 2019 version of the Dane County Fair, which kicks off Thursday and runs through Sunday at the Alliant Energy Center grounds.

Relive scenes from last year's fair in the video above.

For more info on the fair, go to danecountyfair.com.

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