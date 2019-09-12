Creek Bed Country Farmacy

...ADDITIONAL HEAVY RAIN POSSIBLE THROUGH TONIGHT...
...FLASH FLOOD WATCH NOW IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH IS NOW IN EFFECT FOR
* PORTIONS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN AND SOUTHEAST WISCONSIN,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN,
COLUMBIA, DANE, GREEN, IOWA, LAFAYETTE, ROCK, AND SAUK. IN
SOUTHEAST WISCONSIN, DODGE, JEFFERSON, KENOSHA, MILWAUKEE,
OZAUKEE, RACINE, WALWORTH, WASHINGTON, AND WAUKESHA.
* THROUGH FRIDAY MORNING
* THUNDERSTORMS WILL BRING PERIODS OF MODERATE TO HEAVY
RAINFALL. ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES ARE
EXPECTED.
* BE PREPARED FOR RAPIDLY RISING WATER LEVELS AND POSSIBLE
FLOODING. BE READY TO MOVE TO HIGHER GROUND IF HEAVY RAIN
DEVELOPS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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