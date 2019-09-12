Creek Bed Country Farmacy

Address: N2767 Mountford Road, Poynette

Opening Day: Half-priced preview weekend, Sept. 21 and 22, 11 a.m.-5 p.m.; official opening Sept. 28

Hours: Friday (October only) 4-9 p.m., Saturday 11 a.m.-9 p.m., Sunday 11 a.m.-6 p.m

Fee: $12 for those 13 and up, $10 for those 2-12, children under 2 free

Other Attractions: Pumpkin bowling, playground, corn hole, hayrides, human foosball and giant checkers

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