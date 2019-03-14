James Palmer, Jr.

Nebraska's James Palmer Jr. had 24 points on 8-of-13 shooting in the Cornhuskers’ 69-61 win Thursday over the Maryland Terrapins in the second round of the Big Ten Conference tournament in Chicago. 

Coach: Tim Miles, 115-112 in his seventh season at Nebraska.

Player to watch: Senior guard James Palmer Jr. has scored 58 points to help Nebraska open the Big Ten tournament with victories over Rutgers and Maryland. He had 24 on 8-of-13 shooting in the Cornhuskers’ 69-61 win Thursday over the Terrapins, the No. 5 seed.

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