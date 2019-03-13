...ENHANCED FLOODING CONCERNS THIS WEEK...
.A MILD AND WET LOW PRESSURE SYSTEM TRACKING THROUGH THE MIDWEST
WILL BRING SEVERAL MORE ROUNDS OF SHOWERS AND A FEW THUNDERSTORMS
TO SOUTHERN WISCONSIN THROUGH THURSDAY NIGHT. AROUND AN ADDITIONAL
HALF INCH OF RAIN IS EXPECTED, ALTHOUGH LOCALLY HIGHER AMOUNTS
ARE POSSIBLE, ESPECIALLY IN ANY THUNDERSTORMS.
MANY RIVERS ARE EXPECTED TO REACH MINOR FLOOD STAGE OVER THE NEXT
FEW DAYS, AND A FEW RIVERS ARE FORECAST TO REACH MODERATE OR
PERHAPS EVEN MAJOR FLOOD STAGE BY THE WEEKEND. LOW LAND FLOODING
IS LIKELY DUE TO OVERFLOWING DITCHES FROM SNOW MELT IN THE FIELDS
AND MARSHES. URBAN FLOODING IS A CONCERN DUE TO STORM DRAINS
BLOCKED FROM ICE AND DEBRIS.
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF EAST CENTRAL WISCONSIN, SOUTH CENTRAL WISCONSIN,
AND SOUTHEAST WISCONSIN, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN
EAST CENTRAL WISCONSIN, FOND DU LAC AND SHEBOYGAN. IN SOUTH
CENTRAL WISCONSIN, COLUMBIA, DANE, GREEN, GREEN LAKE, IOWA,
LAFAYETTE, MARQUETTE, ROCK, AND SAUK. IN SOUTHEAST WISCONSIN,
DODGE, JEFFERSON, KENOSHA, MILWAUKEE, OZAUKEE, RACINE,
WALWORTH, WASHINGTON, AND WAUKESHA.
* THROUGH FRIDAY MORNING
* SEVERAL ROUNDS OF RAIN WITH MILD TEMPERATURES WILL MELT THE
EXISTING SNOW PACK OVER SOUTHERN WISCONSIN. RAIN AND MELTING
SNOW ONTO FROZEN GROUND WILL RUN OFF INTO DITCHES, STREAMS, AND
RIVERS THIS WEEK.
* AREAS OF FLOODING ARE LIKELY, INCLUDING URBAN AREAS DUE TO STORM
DRAINS BLOCKED BY ICE AND DEBRIS, LOW LYING AREAS WITH WATER
OVER RURAL ROADS, AND RISING WATER LEVELS ON MANY RIVERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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