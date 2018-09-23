INDEX OF CONTRIBUTORS
ZACH BRANDON - GREATER MADISON CHAMBER OF COMMERCE
STARTINGBLOCK - CHANDRA MILLER FIENEN
CURATE - TARALINDA WILLIS
FISHIDY - BRIAN JENSEN
DOTCOM THERAPY - EMILY PURDOM and RACHEL ROBINSON
PROPELLER HEALTH - DAVID VAN SICKLE
KIIO - LYDIA ZELLER
AMERICAN FAMILY VENTURES - DAN REED
GROCERKEY - JEREMY NEREN
HEALTHFINCH - JOHNATHAN BARAN
ENSODATA - CHRISTOPHER FERNANDEZ
UNDERSTORY - ALEXANDER KUBICEK
ACCURAY - ANDY KIRKPATRICK
DATACHAT - JIGNESH PATEL
NORDIC - ERIC PENNINGTON
POLCO - NICK MASTRONARDI and ALEX PEDERSEN
REV360 - SCOTT JENS
BREATHE FOR CHANGE - MICHAEL FENCHEL
ETC - FRED FOSTER