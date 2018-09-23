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INDEX OF CONTRIBUTORS

ZACH BRANDON - GREATER MADISON CHAMBER OF COMMERCE

STARTINGBLOCK - CHANDRA MILLER FIENEN

CURATE - TARALINDA WILLIS

FISHIDY - BRIAN JENSEN

DOTCOM THERAPY - EMILY PURDOM and RACHEL ROBINSON

 PROPELLER HEALTH - DAVID VAN SICKLE

KIIO - LYDIA ZELLER

AMERICAN FAMILY VENTURES - DAN REED

GROCERKEY - JEREMY NEREN

HEALTHFINCH - JOHNATHAN BARAN

ENSODATA - CHRISTOPHER FERNANDEZ

UNDERSTORY - ALEXANDER KUBICEK

ACCURAY - ANDY KIRKPATRICK

DATACHAT - JIGNESH PATEL

NORDIC - ERIC PENNINGTON

POLCO - NICK MASTRONARDI and ALEX PEDERSEN

REV360 - SCOTT JENS

BREATHE FOR CHANGE - MICHAEL FENCHEL

ETC - FRED FOSTER

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