Wisconsin Xavier - Brad Davison

Wisconsin sophomore guard Brad Davison scored 19 points in the Badgers' 77-68 victory over the Xavier Musketeers on Tuesday in Cincinnati, Ohio. 

Coach: Greg Gard, 59-36 in his fourth season at UW.

Player to watch: Brad Davison scored 19 points in UW’s 77-68 victory at Xavier on Tuesday. The sophomore guard went 4 of 6 from 3-point range.

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