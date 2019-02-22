Ethan Happ

Wisconsin center Ethan Happ had his second career triple-double in the Badgers’ 62-46 win over the Northwestern Wildcats on Jan. 26 at the Kohl Center.

Coach: Greg Gard, 75-44 in his fourth season at UW.

Player to watch: Senior center Ethan Happ posted his second career triple-double in UW’s 62-46 win over Northwestern on Jan. 26 at the Kohl Center, finishing with 13 points, 12 rebounds and 11 assists. Happ is coming off a rough outing vs. Illinois in which he posted season lows with six points and three rebounds in a 64-58 win.

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