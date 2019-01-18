Nate Reuvers

Wisconsin forward Nate Reuvers hit 4 of 7 shots from 3-point range en route to 18 points in the Badgers' 64-60 road loss to No. 19 Maryland on Monday. 

Coach: Greg Gard, 68-42 in his fourth season at UW.

Player to watch: Sophomore forward Nate Reuvers scored 18 points – all in the second half – in a 64-60 loss at No. 19 Maryland on Monday night. Reuvers went 7 of 11 from the field after halftime, including 4 of 7 from 3-point range.

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