...WINTER STORM TO AFFECT SOUTHERN WISCONSIN INTO SATURDAY...
.SNOW WILL CONTINUE TO SPREAD FROM SOUTH CENTRAL INTO EAST CENTRAL
AND SOUTHEAST WISCONSIN LATE THIS AFTERNOON AND EARLY EVENING. THE
SNOW WILL THEN TAPER OFF OFF QUICKLY FROM WEST TO EAST OVER
INLAND AREAS LATE TONIGHT INTO SATURDAY MORNING. HOWEVER, DUE TO
LAKE EFFECT SNOWFALL KICKING IN, PERIODS OF SNOW SHOWERS WILL
CONTINUE ACROSS FAR SOUTHEAST WISCONSIN SATURDAY AFTERNOON AND
SATURDAY NIGHT.
SNOW AMOUNTS OF 3 TO 8 INCHES ARE EXPECTED ACROSS MUCH OF SOUTH
CENTRAL, EAST CENTRAL AND SOUTHEAST WISCONSIN, WITH HIGHEST
AMOUNTS FARTHER SOUTH. MILWAUKEE, RACINE AND KENOSHA COUNTIES
COULD SEE 6 TO 9 INCHES RIGHT NEAR THE LAKESHORE DUE TO THE LAKE
EFFECT. BRISK NORTHEAST WINDS OF 15 TO 25 MPH WILL CAUSE AREAS OF
BLOWING AND DRIFTING SNOW.
HAZARDOUS TRAVEL CONDITIONS WILL DEVELOP ACROSS THE AREA THROUGH
THE EVENING.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM CST
SATURDAY...
* WHAT...SNOW WITH OCCASIONALLY HEAVY. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS
OF 4 TO 7 INCHES ANTICIPATED.
* WHERE...IOWA, DANE, LAFAYETTE, GREEN AND ROCK COUNTIES.
* WHEN...FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 6 AM CST SATURDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL WILL BECOME DIFFICULT. PATCHY
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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