Nate Reuvers

Wisconsin forward Nate Reuvers is averaging 8.3 points, 3.0 rebounds and 1.7 blocks a game for the Badgers this season. 

Coach: Greg Gard, 73-42 in his fourth season at UW.

Player to watch: Since posting career highs with 22 points and 10 rebounds in a win at Illinois on Jan. 23, sophomore forward Nate Reuvers has averaged 4.3 points and 1.3 rebounds in three games. Reuvers was held scoreless in 24 minutes vs. Maryland on Friday night before fouling out.

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