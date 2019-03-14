D'Mitrik Trice

Wisconsin guard D'Mitrik Trice averaged 11.9 points, 2.8 rebounds and 2.5 assists a game during the regular season.

Coach: Greg Gard, 79-45 in his fourth season at UW.

Player to watch: Sophomore point guard D’Mitrik Trice shot 29.6 percent overall from the field (16 of 54) and 24.3 percent from 3-point range (9 of 37) over the second half of the Big Ten schedule. Trice reached double figures only twice in those 10 games.

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