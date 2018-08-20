...HEAVY RAINFALL AND POSSIBLE FLOODING THIS AFTERNOON INTO
TUESDAY MORNING...
.SHOWERS AND SCATTERED THUNDERSTORMS WILL MOVE NORTH OUT OF
NORTHERN ILLINOIS AND INTO SOUTHERN WISCONSIN THIS AFTERNOON. FOR
THIS EVENING, PERIODS OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WITH HEAVY
RAINFALL ARE EXPECTED, AND MAY LAST INTO TUESDAY MORNING OVER
SOUTHEAST AND EAST CENTRAL WISCONSIN. SEVERAL INCHES OF RAIN MAY
FALL OVER SOUTHERN WISCONSIN DURING THIS TIME WITH THE HEAVIEST
TOTALS IN EASTERN WISCONSIN. FLASH FLOODING MAY OCCUR ESPECIALLY
IN URBAN AREAS OR AREAS THAT RECEIVED SEVERAL INCHES OF RAIN LAST
WEEK.
...FLASH FLOOD WATCH NOW IN EFFECT FROM 5 PM CDT THIS AFTERNOON
THROUGH LATE TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH IS NOW IN EFFECT FOR
* A PORTION OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, COLUMBIA, DANE, GREEN, IOWA, LAFAYETTE, ROCK, AND SAUK.
* FROM 5 PM CDT THIS AFTERNOON THROUGH LATE TONIGHT
* PERIODS OF MODERATE TO HEAVY RAINFALL THIS AFTERNOON INTO LATE
NIGHT. 1 TO 3 INCHES OF RAINFALL IS EXPECTED.
* FLASH FLOODING IN URBAN AREAS WILL BE POSSIBLE IF 1 TO 3 INCHES
OF RAIN OR MORE FALLS IN A SHORT PERIOD OF TIME. FLASH FLOODING
WILL BE POSSIBLE IN RURAL AREAS THAT HAVE ALREADY RECEIVED
SEVERAL INCHES OF RAIN LAST WEEK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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